Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете

Потоп произошел в индийском городе Хакимпете. Мощный поток воды сносит мотоциклы, машины и даже фургоны. Также произошли оползни. Причиной стали сильные муссонные дожди. Власти сообщали о сильных разрушениях и жертвах среди населения.

В районе аэропорта Копенгагена замечены от двух до четырех крупных беспилотников, сообщают местные СМИ. Аэропорт приостановил все взлеты и посадки. Более десяти рейсов перенаправлены в другие аэровокзалы.

