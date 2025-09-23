23 сентября, 07:45Происшествия
Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете
Потоп произошел в индийском городе Хакимпете. Мощный поток воды сносит мотоциклы, машины и даже фургоны. Также произошли оползни. Причиной стали сильные муссонные дожди. Власти сообщали о сильных разрушениях и жертвах среди населения.
В районе аэропорта Копенгагена замечены от двух до четырех крупных беспилотников, сообщают местные СМИ. Аэропорт приостановил все взлеты и посадки. Более десяти рейсов перенаправлены в другие аэровокзалы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.