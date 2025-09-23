Форма поиска по сайту

23 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Мэр Москвы: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Телефонные мошенники стали все чаще атаковать детей и молодежь в РФ

Три круизных судна с туристами застряли на острове Валаам

"Московский патруль": дочь исполнителя Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей

"Московский патруль": аккумулятор моноколеса взорвался в аэропорту Домодедово

"Московский патруль": СК выясняет обстоятельства гибели парашютиста Алексеева

Потоп произошел в индийском городе Хакимпете. Мощный поток воды сносит мотоциклы, машины и даже фургоны. Также произошли оползни. Причиной стали сильные муссонные дожди. Власти сообщали о сильных разрушениях и жертвах среди населения.

В районе аэропорта Копенгагена замечены от двух до четырех крупных беспилотников, сообщают местные СМИ. Аэропорт приостановил все взлеты и посадки. Более десяти рейсов перенаправлены в другие аэровокзалы.

