25 сентября, 11:30

Происшествия

Новости мира: взрыв прогремел на складе в британском Суиндоне

В британском Суиндоне прогремел взрыв на складе, за которым последовал пожар. Очевидцы сообщили о большом огненном шаре над промзоной, а ближайшие дома затрясло. Полиция начала эвакуацию жителей, людям рекомендовали закрыть и зашторить окна.

Певица Рианна родила третьего ребенка – девочку. Она появилась на свет 13 сентября, но информация стала известна только сейчас. Ее назвали Роки Айриш Мэйерс. В палате новорожденной подарили розовые боксерские перчатки с атласными лентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

