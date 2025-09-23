Новости мира: шторм в Бразилии сорвал крышу завода Toyota и повредил автомобили

В Бразилии штормовой ветер повредил завод Toyota. Стихия сорвала крышу предприятия, перевернула автомобили и парализовала производство. В момент удара шторма шла сборка машин. Травмы получили 10 сотрудников, все они в легком состоянии. Тяжелых пострадавших нет.

В Нью-Йорке полиция остановила президента Франции Эммануэля Макрона. Его путь перекрыл кордон из-за кортежа президента США Дональда Трампа. Макрон попытался дозвониться американскому лидеру и объяснил ситуацию, после чего продолжил путь пешком к зданию ООН.

