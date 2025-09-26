Форма поиска по сайту

26 сентября, 10:15

Происшествия

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Новости регионов: грузовик столкнулся с товарным поездом в Смоленской области

Грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде в Смоленской области. ЧП произошло между станциями Рудня и Голынки. МЧС региона сообщило, что загорелись несколько вагонов. Для устранения последствий ЧП направлены 3 пожарных и 4 восстановительных поезда. Движение составов на этом участке приостановлено. По предварительным данным, виновник аварии – водитель грузовика. Он выехал на пути перед приближающимся поездом. В результате пострадали двое сотрудников локомотивной бригады. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.

В Петропавловске-Камчатском объявлена повышенная готовность из-за медведей, которые стали выходить в город. Несколько сообщений о таких случаях поступило за последние сутки. На данный момент патруль работает в усиленном режиме, все экстренные службы поддерживают постоянную связь для оперативного реагирования. В детских садах и школах усилен контроль. Жителей просят быть максимально осторожными и незамедлительно сообщать о появлении диких зверей в службу спасения.

