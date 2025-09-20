Форма поиска по сайту

Новости регионов: поезд столкнулся с бульдозером в Амурской области

Лесные пожары произошли на популярных турецких курортах

Новости мира: извержение вулкана произошло на острове Гавайи

Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

Пожар произошел на Таганской улице в Москве

"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу блогера Виктории Логецкой

"Московский патруль": питбайкеры сбили школьницу в Раменском

Полиция проведет проверку после нападения собак на ребенка в Подмосковье

Два человека погибли, 12 получили ранения в результате столкновения поезда с бульдозером в Амурской области. Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, подвижной состав сошел с рельсов и въехал в бульдозер. На одной из платформ находились несколько работников, еще двое – на укладочном кране. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Из-за сильного дождя в городах Дагестана произошло наводнение. Затоплены дома и городские парковки. В регионе зафиксированы глобальные перебои с электричеством, интернетом. На улицах Махачкалы возникли большие пробки, не работают светофоры, автомобили глохнут, а некоторые и вовсе сносит большим течением. Ряд образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Это уже третье подтоппление за последние дни.

