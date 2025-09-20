Новости регионов: поезд столкнулся с бульдозером в Амурской области

Два человека погибли, 12 получили ранения в результате столкновения поезда с бульдозером в Амурской области. Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, подвижной состав сошел с рельсов и въехал в бульдозер. На одной из платформ находились несколько работников, еще двое – на укладочном кране. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Из-за сильного дождя в городах Дагестана произошло наводнение. Затоплены дома и городские парковки. В регионе зафиксированы глобальные перебои с электричеством, интернетом. На улицах Махачкалы возникли большие пробки, не работают светофоры, автомобили глохнут, а некоторые и вовсе сносит большим течением. Ряд образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Это уже третье подтоппление за последние дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.