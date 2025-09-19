Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

Фото: ТАСС/Zuma

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает телеграм-канал Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 20 километров на север", – говорится в сообщении.

Для вулкана был установлен оранжевый код авиационной опасности, так как его активность опасна для местных авиаперевозок.

Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах – от Петропавловска-Камчатского.

В районе восточного побережья Камчатки 18 сентября произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,8. Эпицентр толчков был зафиксирован в 128 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясение не поступала. При этом была объявлена угроза цунами по восточному побережью, 19 сентября ее отменили.