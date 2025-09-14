В Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру

Фото: AP Photo

Четыре новых извержения вулкана Семеру произошло на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Согласно полученным данным, высота выброса пепла составила 800 метров над кратером, что соответствует 4 476 метрам над уровнем моря. В настоящее время он распространяется с высокой интенсивностью в северном направлении.

В связи с этим Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал местным жителям и туристам избегать приближения к кратеру вулкана на расстояние ближе 3 километров.

В конце августа вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма на высоту более 5,5 километра. Из-за этого в районе был введен третий уровень опасности.

До этого извержение с лавовым потоком произошло на камчатском вулкане Крашенинникова. Эксперты указывали, что это стало первым подобным извержением данного вулкана за последние 500 лет.