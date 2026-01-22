Форма поиска по сайту

22 января, 10:21

Происшествия
Альпинист Кубатов: тело Наговициной найдут не раньше лета 2026 года

Альпинист заявил, что тело Наговициной на пике Победы найдут не раньше лета 2026 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы найдут не раньше лета 2026 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент киргизской Федерации альпинизма Эдуард Кубатов.

По его словам, определение ее статуса станет возможным только в июле или августе, так как восхождения на пик вне летнего сезона представляют собой значительные сложности.

Кубатов отметил, что в истории были попытки, в том числе успешные, восхождения на данную вершину не в рамках теплого погодного окна. Тем не менее в конце 2025 и начале 2026 года они не предпринимались.

Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии в августе 2025-го. Россиянка не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. После неудачных попыток ее спасения операцию приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив организовать аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины.

На следующий день блогер заявила, что альпинистка погибла. Позже Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговициной.

Спасатели возобновят восхождения на пик Победы для поисков альпинистки Наговициной

