Организовавшая восхождение Наговициной фирма убрала данные о туре на пик Победы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Фирма, которая организовала восхождение альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, убрала со своего сайта предложение по восхождению. Это следует из данных на сайте компании "Ак-Сай Трэвел".

При этом на платформе все еще остается информация о предложениях по восхождению на пик Ленина и пик Хан-Тенгри.

Ранее на сайте можно было найти информацию о трех вершинах для восхождения высотой в 7 000 метров (Хан-Тенгри, пик Победы и Ленина). Также альпинистам предлагалось множество вершин, высота которых свыше 5 000 метров.

Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии в августе 2025 года. Россиянка не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. После неудачных попыток ее спасения операцию приостановили. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Из-за произошедшего сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив организовать аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины.

На следующий день блогер заявила, что альпинистка погибла. Позже Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговициной.

