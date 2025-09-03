В Федерации альпинизма РФ не согласились с Боней, заявившей о смерти Наговициной

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин не согласился с блогером Викторией Боней, которая сделала вывод, что застрявшая на пике Победы альпинистка Наталья Наговицина погибла. Свое мнение он озвучил в беседе с РИА Новости.

"Это ее частное мнение. <...> Это идет против моего понимания ситуации", – заявил Пятницин.

По его словам, пока тело Наговициной не нашли и не констатировали ее смерть, то нельзя признавать альпинистку погибшей. Вице-президент ФАР предположил, что россиянка могла не находиться в палатке.

"Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты", – отметил Пятницин.

При этом он уточнил, что относится с уважением к Боне, так как та тоже поднималась на гору, высота которой составляла 8 тысяч метров. Вице-президент ФАР признал, что у нее может быть свое мнение.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Россиянка не смогла спуститься с горы, так как сломала ногу. После неудачных попыток ее спасения операцию приостановили. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

На этом фоне сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив организовать аэровидеосъемку на пике Победы. В результате Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины.

На следующий день блогер заявила, что альпинистка погибла. Для подтверждения своих слов она прикрепила видео с облетом дроном горы. После этого Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговициной. В организации заявили, что признаков жизни россиянки на возвышенности нет.

