Телеведущая Боня добилась запуска дрона для осмотра альпинистки Наговициной

Фото: 123RF/huresilie

Телеведущая Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра альпинистки Натальи Наговициной. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала в своем телеграм-канале.

В ролике Боня уточнила, что попросила у властей Кыргызстана вертолет, чтобы запустить дрон с необходимой высоты. Благодаря этому пилот сможет осмотреть место, где находится Наговицина, и сказать, жива ли альпинистка. Вылет, по словам телеведущей, состоится во вторник, 2 сентября.

Тем не менее позже Боня удалила данную видеозапись.

"Молимся. И завтра (2 сентября. – Прим. ред.) все новости я вам сообщу", – написала телеведущая вместо ролика.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься, поскольку сломала ногу. После неудачных попыток ее спасения операцию завершили. Причиной такого решения в Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии назвали непогоду.

Однако сын Наговициной Михаил обратился к властям РФ и послу страны в Киргизии Сергею Вакунову. Он призвал провести аэровидеосъемку. 27 августа Наговицину официально признали пропавшей без вести.

Комментируя ситуацию, вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин заявил, что спортсменку невозможно было спасти. В свою очередь, альпинист и триатлонист Александр Ищенко отметил, что Наговицина восходила на пик Победы уже со сломанной ногой. Травму, по его словам, женщина получила в мае во время восхождения на Теке-Тор.