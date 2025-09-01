Член Федерации альпинизма Пиунова: Наговицину можно было убедить сползти до обелиска

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Российскую альпинистку Наталью Наговицину можно было бы убедить сползти до обелиска, то есть до скального участка на высотке 7 тысяч метров, чтобы там она дождалась спасателей. Таким мнением поделилась член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, сообщает RT со ссылкой на ее социальные сети.

Она уточнила, что там же альпинистка смогла бы переждать непогоду. Более того, на участке есть поле, куда мог сесть еврокоптер, подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Пиунова отметила, что для спасения Наговициной потребовалась бы группа из 10 акклиматизированных мужчин. Их можно было привлечь, если бы имелись достаточные средства и поддержка со стороны друзей.

Член Федерации также обратила внимание, что люди, которые решаются на восхождение без гида и определенной страховки в компании незнакомых людей, должны понимать, что надеяться они могут только на свои силы.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься, так как сломала ногу. После неудачных попыток спасения операцию было решено завершить. Причиной такого решения в Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии назвали непогоду.

Сын Наговициной Михаил обратился к властям РФ и послу страны в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой провести аэровидеосъемку. 27 августа Наговицину официально признали пропавшей без вести.

Комментируя случившееся, вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин заявил, что спортсменку невозможно было спасти. В свою очередь, альпинист и триатлонист Александр Ищенко добавил, что Наговицина всходила на пик Победы уже со сломанной ногой. Травму, по его словам, женщина получила в мае во время восхождения на Теке-Тор.