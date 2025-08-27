Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Натальи Наговициной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gknb.official

Россиянку Наталью Наговицину, застрявшую в горах Киргизии, невозможно спасти. Об этом заявила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) киргизская турфирма "Аксай-Трэвел", организовавшая восхождение альпинистки.

"С момента поступления первой информации об инцидентах на пике Победы, связанных с потерей связи с иранскими альпинистами <…>, травмой ноги гражданки РФ Натальи Наговицыной и ухудшением состояния здоровья альпиниста из Италии Луки Синигалья – на протяжении всех последующих дней ежедневно проводились брифинги с участием лиц, которые участвовали в поисково-спасательных операциях", – заявил консилиум.

Организация очередных спасательных работ может привести к новым смертям.

Соответствующее заключение подписали многократный чемпион РФ, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Семенов, заслуженный мастер спорта Юрий Кошеленко, обладатели звания "Снежный барс" Баир Батуев, Евгений Токарев, Владимир Ключников, Святослав Корнев, Артем Черемных, Денис Алексенко, Александр Яковенко, Павел Воробьев, Герман Маневский, Илья Чвалаев, Наталья Белянкина, Дмитрий Ермаков, Роман Шилин, спасатели Андрей Новиков, Сергей Красовский и Андрей Алипов, а также дважды восходивший на пик Победы Артем Ценцевицкий. Некоторые из них непосредственно участвовали в попытках спасти альпинистку.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься после того, как сломала ногу. Напарник женщины оказал ей первую помощь, а позже ушел в базовый лагерь за подмогой.

Было предпринято несколько неудачных попыток спасти альпинистку. Поисковые работы завершились 25 августа. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что это решение приняли из-за непогоды.

Однако сын Наговициной Михаил обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю СК Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив их организовать аэровидеосъемку.

Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки. СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой. Наговицина признана пропавшей без вести.