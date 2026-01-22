Режиссер "Сайлент Хилла" признался, что любит советские фильмы

Фото: Keith Tsuji/Getty Images

Французский режиссер Кристоф Ган признался в своей любви к советскому кинематографу. Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

Первым делом после прибытия в Россию он посетил могилы известных советских режиссеров, в том числе Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского и Александра Птушко.

"Все эти люди – мои кумиры. Они изменили облик кинематографа, я им навечно лично обязан. И выплачиваю этот долг всю свою жизнь", – поделился кинематографист.

Кроме того, он раскрыл, что съемки фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" проходили в Сербии, так как он хотел добавить восточно-европейского колорита. Это можно будет заметить по изменившейся атмосфере.

