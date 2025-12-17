В ГД предложили ввести штрафы за кино с дискредитацией российских ценностей

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о штрафах за показ фильмов, дискредитирующих традиционные российские ценности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В России с 1 марта 2026 года начнет действовать закон, который запретит выдачу прокатного удостоверения фильму, если он содержит подобные материалы.

При этом аудиовизуальные сервисы и соцсети обязаны не допускать распространения таких кинопродуктов. Также владельцам сервисов нужно будет реагировать на предписания Роскомнадзора и удалять подобный контент.



Немкин сказал, что неисполнение требований РКН будет грозить гражданам штрафом до 20 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч рублей, юрлицам – до 1 миллиона рублей. При повторном нарушении штрафы вырастут до 300 тысяч, 800 тысяч и 5 миллионов рублей соответственно.

Дополнительно депутаты предложили штрафовать владельцев сервисов и соцсетей за показ произведений, где дискредитируют или отрицают "традиционные российские духовно-нравственные ценности". При первом нарушении штрафы для граждан составят до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы вырастут до 150 тысяч, 400 тысяч и 3 миллионов рублей соответственно.

Ответственность не наступит, если материал удалят в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. При этом срок давности привлечения к ответственности составит 1 год. Дела будут рассматривать районные суды, а сам процесс их возбуждения предлагается отнести к компетенции Минкульта России и РКН.

"На произведения, размещенные до этой даты (до вступления закона в силу. – Прим. ред.) или имеющие прокатные удостоверения на момент распространения, предусмотренная ответственность распространяться не будет", – добавил Немкин.

Парламентарий уверен, что принятие законопроекта позволит еще больше защитить зрителей и аудиторию от дискредитации российских ценностей. По словам депутата, запреты начинают работать в полную силу только тогда, когда за нарушение грозит реальная ответственность.

"Если нет конкретного наказания за нарушение, предписания остаются формальностью и нарушаются дальше, не обеспечивая ни защиту аудитории, ни соблюдение законных норм", – резюмировал Немкин.

Ранее общественники предложили запретить фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. По словам главы комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совбеза Николая Лишина, в СССР было две категории фильмов – детские и взрослые.

При этом взрослые фильмы тоже можно было смотреть, только в них были сложные мысли, из-за чего детям смотреть было неинтересно, указывал он.

