Глава СПЧ назвал абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен из фильмов. С таким заявлением он выступил в интервью РБК.

В частности, Фадеев раскритиковал вырезание множества сцен при телетрансляции из комедии "О чем говорят мужчины".

"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов", – заявил Фадеев.

Он также назвал странной ситуацию, когда, например, в фильме замазывают сигарету в руках героя, однако дым от нее все равно идет. Кроме того, Фадеев удивился, что в фильмах зачастую скрывают оголенные части женских тел, но не мужских.

"Кем принимается это решение? Почему женский зад непристойный, а мужской зад – пристойный? Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", – добавил он.

Отдельно глава СПЧ прокомментировал вырезанную из фильма "О чем говорят мужчины" сцену с российской певицей Жанной Фриске. По словам Фадеева, это "оскорбляет память красивой женщины и хорошей певицы".

Ранее в Госдуме рассказали, что закон о запрете фильмов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности РФ, вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Данная норма обяжет владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные картины. Кроме того, наличие в фильмах указанных в документе нарушений будет основанием для отказа в выдаче либо отзыва прокатного удостоверения.

В РФ также призвали запретить фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. Автор инициативы подчеркнул, что человек формирует себя на протяжении всей жизни и ему нельзя разрешать и показывать "эти вещи".