Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 07:20

Политика

Глава СПЧ назвал абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен из фильмов. С таким заявлением он выступил в интервью РБК.

В частности, Фадеев раскритиковал вырезание множества сцен при телетрансляции из комедии "О чем говорят мужчины".

"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов", – заявил Фадеев.

Он также назвал странной ситуацию, когда, например, в фильме замазывают сигарету в руках героя, однако дым от нее все равно идет. Кроме того, Фадеев удивился, что в фильмах зачастую скрывают оголенные части женских тел, но не мужских.

"Кем принимается это решение? Почему женский зад непристойный, а мужской зад – пристойный? Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник", – добавил он.

Отдельно глава СПЧ прокомментировал вырезанную из фильма "О чем говорят мужчины" сцену с российской певицей Жанной Фриске. По словам Фадеева, это "оскорбляет память красивой женщины и хорошей певицы".

Ранее в Госдуме рассказали, что закон о запрете фильмов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности РФ, вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Данная норма обяжет владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные картины. Кроме того, наличие в фильмах указанных в документе нарушений будет основанием для отказа в выдаче либо отзыва прокатного удостоверения.

В РФ также призвали запретить фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. Автор инициативы подчеркнул, что человек формирует себя на протяжении всей жизни и ему нельзя разрешать и показывать "эти вещи".

Читайте также


политикакультура

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика