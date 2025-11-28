Форма поиска по сайту

28 ноября, 06:43

Политика
Запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, вступит в силу 1 марта

В РФ запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Фото: depositphotos/scaliger

Закон о запрете фильмов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности РФ, вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Документ обяжет владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные картины. Кроме того, наличие в фильмах указанных нарушений будет основанием для отказа в выдаче либо отзыва прокатного удостоверения.

В этом случае Роскомнадзор будет направлять онлайн-кинотеатрам требование прекратить распространение фильма, напомнила Казакова. Оно должно быть выполнено в течение суток.

"То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч пользователей. Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нем недопустимых материалов", – цитирует депутата РИА Новости.

Казакова заявила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности разделяет весь народ РФ, в связи с чем их необходимо защищать.

Ранее Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Простая случайность" режиссера Джафара Панахи. Прокат картины должен был начаться 30 октября. Причины отказа не уточняются.

В России также призвали запретить фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. По словам эксперта, человек формирует себя на протяжении всей жизни и ему нельзя разрешать и показывать "эти вещи".

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

политикакультура

