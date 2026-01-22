Рейд "Нетрезвый водитель" пройдет в столице с 23 по 25 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве в целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 23 по 25 января пройдет рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Горожан призвали не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно себя ведут на дороге и создают опасность для окружающих. Сотрудники ГАИ готовы принять оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных автомобилистах.

"Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям, что потребление алкоголя и вождение автотранспорта – несовместимые вещи, которые могут привести к страшным последствиям", – добавили в ведомстве.

По итогам 11 месяцев 2025 года Краснодарский край стал регионом с самым высоким числом аварий, совершенных нетрезвыми водителями. По данным ГИБДД, всего там зафиксировали 414 таких ДТП. Кроме того, в антирейтинг вошли Нижегородская область, Красноярский и Приморский край, а также Иркутская область.