21 октября, 03:58

Политика

В Бурятии могут начать платить по 5 тыс руб за информацию о пьяном вождении

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Правительство Бурятии планирует принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах вождения автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

С данной инициативой выступил Минтранс Бурятии. В ведомстве подчеркнули, что новый механизм позволил бы каждому гражданину помочь в профилактике ДТП, которые совершают нетрезвые водители.

Цыденов отметил, что подобная практика уже зарекомендовала себя в ряде российских регионов и показала положительный эффект.

Ранее в МВД России предложили сократить число документов при оформлении пьяного водителя. Сейчас инспекторы составляют от 3 до 5 документов, из которых протоколы об отстранении от управления машиной и задержании автомобилиста являются обязательными. В ведомстве посчитали, что их составление в некоторых ситуациях является избыточным.

В России могут изъять машину в пользу государства за пьяную езду

