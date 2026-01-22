Россияне смогут получать справки по банковским счетам детей с 1 июля

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Закон, позволяющий родителям получать справки по банковским счетам несовершеннолетних детей, вступит в силу в России с 1 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к председателю нижней палаты парламента с просьбой поручить профильным думским комитетам проработать возможность получения родителями информации об операциях по счетам их детей.

"Принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия. Он вступит в силу 1 июля", – отметил Володин.

Он напомнил, что с 1 августа 2025 года уже запрещено открывать банковские счета без согласия родителей. Все эти нормы направлены на защиту детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность, подчеркнул спикер ГД.

Кроме того, думские депутаты внесли в Минфин предложение об отмене комиссий за денежные переводы между близкими родственниками. Инициатива направлена на супругов, родителей и детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до 24 лет.

Авторы выдвинули идею внедрить специальный механизм, позволяющий осуществлять бесплатные переводы через системы банковских и быстрых платежей.