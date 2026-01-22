Долина исполнила песню о кровной мести вскоре после выселения из квартиры

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Народная артистка России Лариса Долина исполнила песню о кровной мести. Это произошло вскоре после завершения ситуации вокруг квартиры в столичных Хамовниках. Об этом пишет телеграм-канал Super.ru.

Отмечается, что певица вышла на сцену во время премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея". В рамках выступления она исполнила композицию "О двух красивых автомобилях".

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру, отдав деньги аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал.

Певице удалось оспорить сделку по продаже жилья и сохранить за собой право собственности. Это вызвало негативную реакцию у общества.

В итоге Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Адвокат певицы 19 января заявила, что Долина и ее внучка выписаны из квартиры, а тогда же состоялась передача ключей новой хозяйке.

