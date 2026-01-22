Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 10:56

Шоу-бизнес

Долина исполнила песню о кровной мести вскоре после выселения из квартиры

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Народная артистка России Лариса Долина исполнила песню о кровной мести. Это произошло вскоре после завершения ситуации вокруг квартиры в столичных Хамовниках. Об этом пишет телеграм-канал Super.ru.

Отмечается, что певица вышла на сцену во время премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея". В рамках выступления она исполнила композицию "О двух красивых автомобилях".

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру, отдав деньги аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал.

Певице удалось оспорить сделку по продаже жилья и сохранить за собой право собственности. Это вызвало негативную реакцию у общества.

В итоге Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Адвокат певицы 19 января заявила, что Долина и ее внучка выписаны из квартиры, а тогда же состоялась передача ключей новой хозяйке.

Лариса Долина и ее внучка выписаны из квартиры в Хамовниках

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика