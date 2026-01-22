Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов признал вину по делу об убийствах

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину по делу об убийствах 2002 года, передает РИА Новости.

Ему предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а также в пособничестве в убийстве.

Липатов проходит фигурантом по делу о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева.

По версии следствия, он действовал в соучастии с экс-сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, экс-сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном и неким Олегом Михалевым. Утверждается, что все они получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт" Александра Фоминова.