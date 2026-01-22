Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 января, 10:50

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах развития дорог для обслуживания "Большого Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще около 25 километров дорог построят для обслуживания "Большого Сити" в Москве. Это один из важных столичных центров экономической активности, который находится на территории Центрального, Западного, Северо-Западного и Северного округов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Там возведут современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры и высокотехнологичные логистические центры, рассказал мэр. Рабочие места будут располагаться вдоль основных магистралей и вблизи остановок общественного транспорта. В границах "Большого Сити" находятся станции метро, МЦК и МЦД.

"Новые дороги нужны, чтобы обеспечить будущему жилому и деловому кластеру транспортную доступность и связь между районами", – пояснил Собянин.

В настоящее время ведутся активное строительство и подготовка 7 объектов, реконструкция набережной Москвы-реки от района Филевский Парк до театра "Мастерская П .Н. Фоменко", улицы Кульнева и Карамышевской набережной. Кроме того, специалисты занимаются возведением моста-паруса у Новозаводской улицы, благоустройством Шелепихинской набережной, созданием улично-дорожной сети для хаба "СИТИ" и строительством 2 велопешеходных мостов через Москву-реку.

Также столица планирует реализовать проекты еще почти на 18 километрах дорог и развить маршрутную сеть транспорта в районе.

В рамках "Большого Сити" город уже ввел в эксплуатацию 35 километров дорог, в том числе мосты, путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы.

Ранее Собянин открыл движение по дублеру Калужского шоссе с выходами на МКАД и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Он улучшит транспортное обслуживание района Коммунарка, в котором проживают более 150 тысяч человек, и уменьшит нагрузку на Калужское шоссе. В рамках проекта специалисты построили и реконструировали 5 километров дорог, включая основной ход, путепровод через улицу Александры Монаховой, боковые проезды и прилегающую улично-дорожную сеть.

Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве

мэр Москвыстроительстводорогигород

