Тепловоз сошел с рельсов в Гатчинском округе Ленинградской области

Фото: 123RF/savmaster

Одиночный тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией "Семрино" в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", – написал глава Ленинградской области.

По его словам, в данный момент проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы.

Накануне, 13 сентября, два человека погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Взрывные устройства были обнаружены при проверке путей. В результате пять поездов были задержаны, а движение оцеплено.

Инцидент привел к задержке ряда поездов, которые направлялись в Курск, Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Белгород и Орел. Сотрудники поездных бригад предоставляли пассажирам всестороннюю поддержку и помощь.