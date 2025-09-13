Два человека погибли при подрыве на ж/д путях в Орловской области

Фото: 123RF/205photog

Два человека погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", – рассказал глава области.

Он добавил, что в результате происшествия пять поездов задерживаются на участке железнодорожной дороги, движение на данном отрезке оцеплено.

"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", – отметил губернатор.

Клычков также уточнил, что власти сейчас рассматривают вопрос доставки пассажиров до мест их проживания автобусами.

