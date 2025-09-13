Причастных к установке взрывного устройства на ж/д пути ищут в Орловской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил в своем телеграм-канале о поиске причастных к установке взрывного устройства на железнодорожные пути в регионе.

Глава субъекта подчеркнул, что произошедшая ситуация находится под контролем.

Между тем пресс-служба Московской железной дороги добавила, что из-за инцидента задерживаются рейсы № 741, 742 и 743, следующих между Белгородом и Москвой, № 143, курсирующего из Москвы в Кисловодск, № 726, маршрут которого пролегает от Курска до Москвы, а также № 30 и 119 от Белгорода до Санкт-Петербурга и в обратном направлении и № 6336, 6337 и 6338, курсирующие между Курском и Орлом.

При этом время задержки поездов не превышает 4,5 часа. Диспетчерский аппарат следит за составами, график которых подвергся вынужденным изменениям. Сотрудники поездных бригад предоставляют пассажирам всестороннюю поддержку и помощь.

Актуальную информацию о движении составов можно узнать через мобильное приложение и сайт РЖД, а также в круглосуточном центре поддержки клиентов РЖД.

В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека. Еще один человек пострадал. В настоящий момент движение на участке дороги оцеплено.

Как ранее отмечал Клычков, власти сейчас рассматривают вопрос доставки пассажиров до мест их проживания автобусами.