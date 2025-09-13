Курские медики направились в Орловскую область после взрыва на ж/д путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять бригад Федерального центра медицины катастроф выехали из Курска в Орловскую область после взрыва на железнодорожных путях, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, среди пассажиров поездов в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее медицинская помощь может понадобиться на месте ЧП.

Более того, министерство транспорта региона организовало отправку 18 автобусов, на которых граждане, направляющиеся поездами в Курск, смогут доехать до дома. Транспорт, отметил Хинштейн, выделили для 457 человек, в том числе 51 ребенка.

Вместе с тем врио главы субъекта уточнил, что в результате инцидента в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Еще один человек в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

О подрыве устройств на железнодорожных путях стало известно вечером субботы, 13 сентября. ЧП произошло во время проверки линии. Власти Орловской области объявили о поиске причастных к произошедшему.

Инцидент привел к задержке ряда поездов, которые направлялись в Курск, Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Белгород и Орел. Диспетчерский аппарат следит за составами, график которых подвергся вынужденным изменениям. Сотрудники поездных бригад предоставляют пассажирам всестороннюю поддержку и помощь.