09 сентября, 09:59

Происшествия

Самолет Ан-2 упал в Ростовской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Ан-2 упал в Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила ведомству 9 сентября около 09:20 по московскому времени. Работы проводились в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов.

По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб.

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина – отказ двигателя.

Воздушное судно получило значительные повреждения. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали.

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

происшествиятранспортрегионы

