09 сентября, 09:59Происшествия
Самолет Ан-2 упал в Ростовской области
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Самолет Ан-2 упал в Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Информация о происшествии поступила ведомству 9 сентября около 09:20 по московскому времени. Работы проводились в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов.
По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб.
Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина – отказ двигателя.
Воздушное судно получило значительные повреждения. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали.
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье