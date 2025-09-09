Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Ан-2 упал в Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила ведомству 9 сентября около 09:20 по московскому времени. Работы проводились в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов.

По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб.

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина – отказ двигателя.

Воздушное судно получило значительные повреждения. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали.