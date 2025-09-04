Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 17:54

Происшествия

Возбуждено дело после крушения самолета под Рязанью

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в районе рязанского села Зимарово, сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи и криминалисты ведомства осмотрели место крушения воздушного судна. В настоящий момент сотрудники СК рассматривают различные версии случившегося и проводят мероприятия, направленные на уточнение обстоятельств и причин ЧП.

О крушении легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в Рязанской области стало известно 4 сентября. Согласно предварительной информации, на земле разрушений выявлено не было.

Спустя некоторое время следователи подтвердили гибель пилота воздушного судна. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

Новости регионов: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика