Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 08:38

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – СМИ

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси"

Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" разбился в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, предварительно, в результате погиб пилот.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области на севере Казахстана. Крушение потерпело воздушное судно Aerostar R40F UP-LA229, которое выполняло полет по линии авиации общего назначения.

По данным СМИ, на борту самолета находились два человека, пилот и пассажир. Оба погибли.

Похожий случай произошел на северо-востоке Демократической Республики Конго. В результате крушения там погибли шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника. Выжил лишь один человек из находившихся на борту.

Новости мира: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика