Легкомоторный самолет аварийно сел в подмосковном поле

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи города Лыткарино в Московской области. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, сообщает телеграм-канал Западного МСУТ СК России.

"Предварительная причина – отказ двигателя. <...> Воздушное судно получило значительные повреждения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Следователи проводят осмотр места происшествия, проводится доследственная проверка.

Ранее в подмосковных Луховицах потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате погиб пилот. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следователи рассматривали различные версии ЧП. СМИ писали, что самолет мог упасть и разбиться из-за ошибки пилотирования.

