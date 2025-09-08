Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 18:01

Происшествия

Легкомоторный самолет аварийно сел в подмосковном поле

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи города Лыткарино в Московской области. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, сообщает телеграм-канал Западного МСУТ СК России.

"Предварительная причина – отказ двигателя. <...> Воздушное судно получило значительные повреждения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Следователи проводят осмотр места происшествия, проводится доследственная проверка.

Ранее в подмосковных Луховицах потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате погиб пилот. По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следователи рассматривали различные версии ЧП. СМИ писали, что самолет мог упасть и разбиться из-за ошибки пилотирования.

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика