Трамп введет пошлину 25% на тяжелые грузовики из других стран с 1 октября

Фото: depositphotos/BIG_TAU

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 1 октября пошлину в размере 25% на все тяжелые грузовики, которые были произведены в других странах.

По словам Трампа, данная мера направлена на защиту американских производителей грузовиков от "недобросовестной внешней конкуренции".

"Таким образом, наши великие производители крупногабаритных грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних конкурентов. Нам необходимо, чтобы наши дальнобойщики были финансово здоровыми и сильными по многим причинам, но прежде всего в целях национальной безопасности!" – написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее США и Казахстан согласовали сделку на 4,2 миллиарда долларов, в рамках которой американская компания Wabtec направит республике 300 локомотивов "с улучшенными характеристиками", а также будет осуществлять их сервисное обслуживание.

Власти США также введут с 1 октября новый обязательный сбор за оформление визы, так называемый сбор за визовую добросовестность – Visa Integrity Fee. Размер сбора составит не менее 250 долларов, однако министерство внутренней безопасности США может увеличить эту сумму по своему усмотрению.