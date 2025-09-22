США и Казахстан согласовали сделку по локомотивам на 4,2 миллиарда долларов

Фото: 123RF/gornostaj

США и Казахстан согласовали сделку на 4,2 миллиарда долларов, в рамках которой американская компания Wabtec направит республике 300 локомотивов "с улучшенными характеристиками", а также будет осуществлять их сервисное обслуживание. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Документ был подписан во время рабочего визита лидера республики в США. Глава американского Минторга Говард Латник, который участвовал в заключении сделки, назвал достигнутую договоренность крупнейшей в истории по локомотивам. На своей странице в соцсети X он отметил, что данная техника позволит в дальнейшем развивать транспортные сети в Европе и Азии.

Кроме того, Токаев в рамках визита в США встретился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы торговли и экономического сотрудничества.

Предприятие Wabtec функционирует в Астане с 2009 года. За это время компания направила Казахстану 230 миллионов долларов, а также выпустила свыше 600 локомотивов для "Казахстанских железных дорог" и на экспорт. Уровень локализации производства составляет 45%.

В июле прошлого года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, который стал площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.

Ранее некоторые страны, в том числе Казахстан, получили уведомление от Трампа о введении пошлин в размере 25% на все товары, которые ввозятся в страну. В случае ответных мер власти США обещали увеличить свои тарифные ставки.

Однако президент Казахстана направил Трампу ответное письмо, в котором указал, что его страна является давним инвестиционным партнером США и поэтому привержена развитию взаимовыгодных торговых связей. Кроме того, он подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога, чтобы найти рациональное решение вопросов торговли.