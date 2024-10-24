МИД Казахстана: Астана не желает быть использованной для обхода санкций

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Власти Казахстана не желают, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций против РФ. С таким заявлением выступил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью изданию PAP.

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций", – приводит ТАСС слова дипломата.

Позиция Астаны известна всем заинтересованным сторонам, добавил Василенко. По его словам, к ней с пониманием относятся как в России, так и в западных странах.

Между тем США на следующей неделе планируют ввести новый пакет антироссийских санкций. Они также затронут лиц из третьих государств, которые якобы "поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил".

Страны Евросоюза, в свою очередь, также планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций. По данным СМИ, ограничения будут нацелены на российский экспорт энергоносителей, в особенности против сжиженного природного газа (СПГ).

В июле этого года центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов вывести российские бумаги. Речь идет о финансовых инструментах с российским ISIN, то есть международным кодом, состоящим из чисел и букв, имеющих префикс RU. Уведомления направили в адрес отдельных депонентов. Они связаны с введением блокирующих санкций в отношении депозитария.