Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров

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Лондон ввел санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки СПГ. Информация о новых ограничениях появилась на портале кабмина Великобритании.

Это крупнейший санкционный пакет в отношении танкеров РФ, подчеркнули британские власти. Также в черный список внесли нефтегазовую компанию "РусГазДобыча", следует из заявления.

Уточняется, что под санкции подпали суда "Великий Новгород", "Суворовский проспект", Azure Celeste, Kudos Star, NS Bora и другие. Им "запрещается доступ в порты Соединенного Королевства, их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена".

Кроме того, запрещено оказание судам технического содействия. Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании указанных судов.

В сентябре Великобритания ввела санкции против российских Военно-космических сил, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ. В санкционный список вошли 924-й центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации.