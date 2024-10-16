Мишустин заявил, что антироссийские санкции не достигнут цели

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Страны, вводящие санкции против России, не добьются своих целей. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

По его словам, российская сторона сосредоточена на раскрытии внутреннего потенциала и развитии основных областей национальной экономики и предприятий. Мишустин напомнил, что на июльском саммите в Астане Владимир Путин указал на то, что в условиях, когда в мире происходят такие стремительные перемены, ШОС и БРИКС являются опорой нарождающегося нового миропорядка, а активная позиция объединений в международных делах до сих пор востребована.

Кроме того, премьер-министр РФ поздравил партнеров из Пакистана с первым председательством в Совете глав правительств ШОС и поблагодарил их за теплый прием.

Евросоюз 8 октября утвердил новый механизм санкций в отношении РФ за якобы имеющие место "гибридные действия" и "вмешательство в выборы". Для этого планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, чьи активы подлежат блокировке в европейских юрисдикциях.

При этом ранее Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, наряду с США и Австралией. В британском дипведомстве указали, что хакерская группа уже больше 10 лет ведет кампанию кибератак по всему миру.

