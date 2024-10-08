Евросоюз утвердил новый механизм санкций против РФ за "гибридные действия"

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Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место "гибридные действия", говорится на сайте ЕС.

Как уточняется в документе, этот механизм направлен против неких "дестабилизирующих действий" РФ за рубежом. Так, ограничения будут вводиться за "гибридные действия" и "вмешательство в выборы".

Для этого планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, активы которых подлежат блокировке в европейских юрисдикциях.

Ранее Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, наряду с США и Австралией. В британском дипведомстве указали, что хакерская группа уже больше 10 лет ведет кампанию кибератак по всему миру.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла, как и любые санкции за всю историю человечества. По словам дипломата, такие ограничительные меры наносят больше ущерба некоторым европейским экономикам, чем самой РФ.