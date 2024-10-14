Сенатор Епифанова: после снятия санкций с РФ начнется борьба корпораций за рынок

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После снятия западных санкций с России в мире начнется борьба корпораций за влияние на вновь открывшийся рынок, заявила в беседе с "Газетой.ру" сенатор РФ Ольга Епифанова.

По словам сенатора, после отмены санкций стоит ожидать притока капитала и ощутимого улучшения инвестиционного климата в России, так как у бизнеса возникнет больше возможностей для взаимодействия с иностранными партнерами.

"Сегодня основной препон для их полного снятия или хотя бы частичной отмены – это исторический клубок противоречий между Россией и Западом. Любопытный опыт России в том, что длинному поясу "недружественных" стран не удалось задушить нашу страну экономически, что свидетельствует о серьезных внутренних ресурсах РФ", – сказала Епифанова.

Как считает сенатор, для формального снятия санкций требуется положительная позиция хотя бы половины европейских стран. Сейчас прямо или косвенно в Россию возвращаются зарубежные бренды и компании, добавила Епифанова. Она также напомнила, что в Великобритании не исключали возможного снятия санкций с РФ, если будет доказана их неэффективность.

При этом санкции стали своеобразной вакциной прочности для отечественных предпринимателей, заключила сенатор.

Евросоюз 8 октября утвердил новый механизм санкций в отношении РФ за якобы имеющие место "гибридные действия" и "вмешательство в выборы". Для этого планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, чьи активы подлежат блокировке в европейских юрисдикциях.

При этом ранее Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, наряду с США и Австралией. В британском дипведомстве указали, что хакерская группа уже больше 10 лет ведет кампанию кибератак по всему миру.