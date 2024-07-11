Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

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Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов до 1 августа 2024 года вывести российские бумаги, сообщает РБК со ссылкой на уведомление казахстанского брокера и источник на финансовом рынке.

Речь идет о финансовых инструментах с российским ISIN, то есть международным кодом, состоящим из чисел и букв, имеющих префикс RU. Уведомления направили в адрес отдельных депонентов. Они связаны с введением блокирующих санкций в отношении депозитария.

Обозначенные сроки объясняются генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку.

Как считают юристы, невыведенные активы могут заморозить.

Ранее США внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними. Отныне раздел 11 исполнительного указа 14 024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных граждан РФ и организаций.

Соединенные Штаты 12 июня ввели новые антироссийские санкции в отношении 300 физических и юридических лиц из РФ, Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Среди них – свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Госдеп и Минфин Штатов ввели данные ограничения за якобы помощь России в спецоперации на Украине.

