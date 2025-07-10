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10 июля, 10:58

Политика

Президент Казахстана Токаев ответил Трампу на введение пошлин

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил американскому лидеру Дональду Трампу ответное письмо после заявления США о введении таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев подчеркнул, что его страна является давним инвестиционным партнером США и поэтому привержена развитию предсказуемых и взаимовыгодных торговых связей.

Кроме того, казахстанский лидер подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога, чтобы найти рациональное решение вопросов торговли. Токаев выразил уверенность в достижении компромисса.

Ранее стало известно, что 12 стран получат уведомление от Трампа о введении новых пошлин. В числе оказался и Казахстан. С 1 августа США введут пошлины на все товары, которые ввозятся из республики, в размере 25%. При введении ответных пошлин США увеличат свои тарифные ставки.

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