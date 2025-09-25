В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан

Фото: ТАСС/AP/Ed Rieker

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом сделку по локомотивам, которую заключили США и Казахстан. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента России считает, что решение Казахстана можно объяснить экономической выгодой. Он объяснил, что при закупках страна ориентируется на более дешевую и качественную продукцию.

При этом Песков отметил, что Казахстан является очень близким партнером для России, поэтому страны продолжают взаимодействовать друг с другом во всевозможных сферах. В частности, он охарактеризовал торгово-экономическое сотрудничество с этим государством как многогранное.

США и Казахстан согласовали сделку на 4,2 миллиарда долларов 22 сентября. В рамках этих договоренностей американская компания Wabtec должна направить республике 300 локомотивов, а также осуществлять их сервисное обслуживание.

Глава американского Минторга Говард Латник назвал сделку крупнейшей в истории. По его словам, техника позволит развивать транспортные сети в Европе и Азии.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил вопросы торговли и экономического сотрудничества.

