Fox News: выстрелы были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе

Фото: depositphotos/Lindasj2

Несколько выстрелов были слышны в военно-морской академии США в Аннаполисе штата Мэриленд. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, стрельбу мог организовать один из кадетов, который вернулся в кампус с оружием после исключения из учебного заведения. Выстрелы были слышны внутри общежития академии.

Подробности инцидента уточняются, официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

Ранее неизвестный выстрелил в американского активиста Чарли Кирка во время его выступления в университете штата Юта. В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Полицейские США все еще продолжают вести поиски убийцы активиста. ФБР опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к преступлению. За любую информацию о причастных к убийству Кирка ведомство предложило 100 тысяч долларов.