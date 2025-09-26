Форма поиска по сайту

26 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: полиция арестовала семерых протестующих в Нидерландах

В Нидерландах полиция арестовала семерых протестующих. Демонстрация проходила возле центра беженцев в Хофддорпе. Она стала ответом на то, что лидер антиисламского движения Эдвин Вагенсвельд сжег там Коран. Правоохранители пытались разогнать толпу. В ответ полетели камни и дымовые шашки. Дошло до столкновений. Задержанных обвинили в нарушении общественного порядка.

Сильные дожди и гроза обрушились на юг Хорватии и привели к масштабным проблемам. Затоплены дороги и подвалы, пожарные службы работают в усиленном режиме, но реагируют только на критические ситуации. Движение транспорта на ключевых магистралях серьезно ограничено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитикапогодаза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

