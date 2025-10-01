ВС РФ уничтожили почти тысячу самолетов и вертолетов за время СВО

С начала специальной военной операции, по данным Минобороны, российские войска уничтожили почти тысячу самолетов и вертолетов, 87 тысяч украинских беспилотников, почти 25 тысяч танков и других бронемашин, а также более 42 тысяч единиц специальной техники.

Российские войска освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, поражены объекты железнодорожной и транспортной инфраструктуры, которые использовались для перевозки вооружения и горюче-смазочных материалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.