Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 11:30

Политика

Бойцы группировки войск "Север" ликвидировали подразделения ВСУ под Часовым Яром

Бойцы группировки войск "Север" ликвидировали подразделения ВСУ под Часовым Яром

Российские военные освободили село Калиновское в Днепропетровской области

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Комитет ГД одобрил законопроект об ипотечных каникулах при рождении второго ребенка

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

"Новости дня": ставку по "Семейной ипотеке" могут снизить до 4%

Песков рассказал, что президент проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Новости мира: Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с Трампом

Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

Бойцы группировки войск "Север" ликвидировали подразделения ВСУ под Часовым Яром. Расчеты гаубиц Д-20 нанесли серию ударов, в результате личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.

В Днепропетровской области российские военные прорвались через оборону ВСУ и заняли село Калиновское. Это уже седьмой населенный пункт в этом регионе под контролем российских войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика