Бойцы группировки войск "Север" ликвидировали подразделения ВСУ под Часовым Яром. Расчеты гаубиц Д-20 нанесли серию ударов, в результате личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.

В Днепропетровской области российские военные прорвались через оборону ВСУ и заняли село Калиновское. Это уже седьмой населенный пункт в этом регионе под контролем российских войск.

