21 сентября, 09:45

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

В зоне проведения специальной военной операции российская "Восточная" группировка продолжает расширять зону контроля. За прошедшие сутки освобожден населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Это позволяет приближаться к укрепрайонам противника в районе Запорожской области.

Российская армия выдавливает противника с позиций у Северска, уничтожает личный состав и технику. В сам город уже можно зайти с запада. За сутки сбито почти 400 вражеских беспилотников. Артиллерия и авиация поражают склады с боеприпасами и пункты временной дислокации ВСУ, ночью было поражено 151 район.

