Ким Чен Ын заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не собирается отказываться от ядерного оружия, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что призывы к денуклеаризации Северной Кореи равнозначны посягательству на конституционный строй и суверенитет страны. Он также напомнил о концепции денуклеаризации новой администрации Южной Кореи, которая состоит из заморозки ядерной программы, сокращения арсеналов и полного отказа.

"Недавно они выдвинули идею некой поэтапной денуклеаризации, тем самым своими руками разрушив основания для диалога с нами", – отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер также добавил, что Пхеньян не собирается вести диалог или добиваться объединения с Южной Кореей. По его словам, в последние десятилетия КНДР и Республика Корея выступали на мировой арене "фактически как два отдельных государства".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Стороны условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с "северокорейской проблемой", а также поддерживать совместную обороноспособность.

По информации журналистов, США провели в КНДР разведывательную спецоперацию без предупреждения конгресса. Это было сделано по поручению президента Штатов Дональда Трампа в 2019 году. Данные действия не были публично признаны государствами и даже не упоминались ими.