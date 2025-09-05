NYT: США провели спецоперацию в КНДР в 2019 году без уведомления Конгресса

Фото: depositphotos/PromesaStudio

США провели в КНДР разведывательную спецоперацию без предупреждения Конгресса. Это было сделано по поручению президента Дональда Трампа в 2019 году, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что данные действия не были публично признаны государствами и даже не упоминались ими. При этом Белый дом, возможно, нарушил законодательство, так как ни до, ни после проведения разведоперации его представители не рассказали о ней важнейшим членам Конгресса.

По данным издания, Штаты пытались установить на северокорейских территориях специальное оборудование. Оно могло бы перехватывать коммуникации лидера КНДР Ким Чен Ына во время переговоров Вашингтона и Пхеньяна относительно ядерной программы Северной Кореи.

Уточняется, что спецназ американских Военно-морских сил был замечен при высадке на побережье КНДР экипажем проплывавшей мимо лодки.

"Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы", – говорится в публикации.

Тем не менее на лодке, скорее всего, находились гражданские, занимавшиеся ловлей раков, так как они не носили военной формы и не имели при себе оружия.

При этом в 2021 году администрация предыдущего американского лидера Джо Байдена довела до сведения ключевых членов Конгресса результаты расследования данного инцидента, которые до сих остаются засекреченными.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Они договорились твердо придерживаться цели по избавлению Северной Кореи от ядерного оружия, а также условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с "северокорейской проблемой" и поддерживать совместную обороноспособность.