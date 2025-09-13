Sun: в КНДР отказались от слов "гамбургер", "караоке" и "мороженое"

Фото: ТАСС/Jon Chol Jin

Власти КНДР запретили использовать некоторые западные слова, в том числе "гамбургер", "караоке" и "мороженое". Об этом сообщает издание The Sun.

С этого момента гиды, которые принимают на курорте Вонсан туристов из России и Китая, должны искать аналоги на корейском языке для запрещенных слов. В частности, вместо "гамбургера" жители КНДР должны говорить "двойной хлеб с говяжьим фаршем", а вместо "мороженого" – "эскимо".

"А караоке-машины, распространенные в Южной Корее, нужно называть "машинами экранного сопровождения", – уточняет издание.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что отдыхающие в КНДР обычно сталкиваются с отсутствием интернета и невозможностью говорить по телефону. Российские SIM-карты в стране не работают, поэтому многие люди остаются без связи с родными.

По словам эксперта, в стране можно купить местную SIM-карту, но звонок будет международным и дорогостоящим. Более того, мобильный интернет есть только в отеле, и за каждые 10 минут пользования придется заплатить около 20 долларов. Но несмотря на стоимость, связь не отличается хорошим качеством.

