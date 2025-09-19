Фото: kremlin.ru

Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне". К такому выводу пришли авторы американского The Hill.

Как утверждается в публикации издания, российский лидер побеждает "чудесным образом и наперекор всему". Путин добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию, подчеркнули журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что угроза перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну миновала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что с приходом к власти Трампа вероятность третьей мировой войны снизилась, но полностью не прошла. По его словам, весь мир ощущает "холодное предчувствие" войны из-за роста напряженности между крупными мировыми державами.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что третья мировая война уже началась.